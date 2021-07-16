Київ у разі локдауну поверне перепустки на транспорт. Вони будуть електронними

Київ почав підготовку до нової хвилі коронавірусу. Влада міста планує повернути перепустки на громадський транспорт у разі нового локдауну, але цього разу вони будуть не паперовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

Столична влада направить звернення до керівників підприємств та організацій критичної інфраструктури щодо складання списків працівників, які потребуватимуть цих спеціальних перепусток на транспорт.

"Для того, щоб забезпечити життєдіяльність столиці, вже найближчим часом підприємства критичної інфраструктури мають надати інформацію про необхідну кількість перепусток. Цього разу ми плануємо запровадити електронні перепустки", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як пояснили в КМДА, таким чином влада хоче персоналізувати перепустки, щоб уникнути їх підробки і щоб ними могли скористатися тільки кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.