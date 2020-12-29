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Київ зупинився в заторах: карта

Новость на русском → Київ, Вівторок 29 грудня 2020 16:07
Київ зупинився в заторах: карта Фото: пробка в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок увечері, 29 грудня, в Києві утворилися істотні затори. Рух ускладнений у всій центральній частині столиці.

Про це свідчать дані Google maps.

Так, в центральній частині столиці рух ускладнений на вулиці Хрещатик, бульварах Тараса Шевченка і Лесі Українки, вулицях Михайлівській, Грушевського, Шовковичній, Басейній, Володимирській, Мечникова, Великій Житомирській, Саксаганського, Льва Толстого.

Також істотні затори утворилися в Солом'янському, Святошинському та Голосіївському районах - на проспекті Перемоги, вулицях Гетьмана, Борщагівській, Чоколівському бульварі, Повітрофлотському, вулиці Жилянській, Чорновола, Павлівській, Дмитрівській, Гончара, Січових Стрільців, Довженка, Тихого, Виговського, проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті, а також Окружній дорозі.

Крім цього проблеми з рухом спостерігаються на Подолі та Оболоні. Зокрема, на вулиці Нижній вал, Глибочицькій, Ніжньокрюківській, Набережно-Луговій, Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе, вулиці Скляренка, Кирилівської, Тимошенка.

Київ зупинився в заторах: карта

Сильні пробки утворилися і на Лівому березі Києва - на Броварському проспекті, вулиці Окіпної, Сверстюка, Миропольській, проспекті Соборності, Харківському шосе, Дарницької площі, проспекті Гагаріна, Дніпровській набережній.

Київ зупинився в заторах: карта

Нагадаємо, синоптики попереджали про сильний туман і пориви вітру в Києві. Негода триватиме до кінця 29 грудня і протримається вранці 30 грудня.

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