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Киев остановился в пробках: карта

Новина українською → Киев, Вторник 29 декабря 2020 16:07
Киев остановился в пробках: карта Фото: пробка в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во вторник вечером, 29 декабря, в Киеве образовались существенные пробки. Движение затруднено во всей центральной части столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Так, движение затруднено на улице Крещатик, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого.

Также существенные пробки образовались на проспекте Победы, улицах Гетьмана, Борщаговской, Чоколовском бульваре, Воздушнофлотском проспекте, улице Жилянской, Черновола, Павловской, Дмитровской, Гончара, Сечевых Стрельцов, Довженко, Тихого, Выговского, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, а также Окружной дороге.

Кроме этого проблемы с движением наблюдаются на Подоле и Оболони. В частности, на улице Нижний вал, Глибочицкой, Нижнекрюковской, Набережно-Луговой, Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе, улице Скляренко, Кириловской, Тимошенко.

Киев остановился в пробках: карта

Сильные пробки образовались и на Левом берегу Киева - на Броварском проспекте, улице Окипной, Сверстюка, Миропольской, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, Дарницкой площади, проспекте Гагарина, Днепровской набережной.

Киев остановился в пробках: карта

Напомним, синоптики предупреждали о сильном тумане и порывах ветра в Киеве. Непогода продлится до конца 29 декабря и продержится утром 30 декабря.

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