Київ визначився з форматом роботи шкіл і дитсадків: повний список обмежень
Фото: Київ визначився з форматом роботи шкіл і дитсадків (Sean Gallup/Getty Images)
Київська влада визначилась з форматом роботи шкіл і дитсадків з початком навчального року. КМДА опублікувала список обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
"Зелена" зона
Заборонять:
- проведення масових заходів без масок;
- вхід групами та масове перебування в закладі батьків здобувачів освіти;
- перебування батьків та гостей навчальних закладів без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.
"Жовта" та "помаранчева" зони
Заборонять:
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів за участю учнів у разі відсутності у більш як 20% персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
- відвідування закладів освіти учнями у разі, коли на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;
- проведення у закладах освіти масових заходів за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);
- відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу;
- вхід групами та масове перебування у закладі батьків здобувачів освіти;
- індивідуальне відвідування закладів батьками без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.
"Червона" зона
Заборонять відвідування закладів незалежно від форм власності її здобувачами.
Винятки тільки для:
- здобувачів закладів дошкільної освіти,
- спеціальних закладів освіти,
- учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти,
- здобувачів, які беруть участь у атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти за умови наявності більш як у 80% персоналу закладу документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації.