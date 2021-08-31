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Київ визначився з форматом роботи шкіл і дитсадків: повний список обмежень

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 15:26
Київ визначився з форматом роботи шкіл і дитсадків: повний список обмежень Фото: Київ визначився з форматом роботи шкіл і дитсадків (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Київська влада визначилась з форматом роботи шкіл і дитсадків з початком навчального року. КМДА опублікувала список обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

"Зелена" зона

Заборонять:

  • проведення масових заходів без масок;
  • вхід групами та масове перебування в закладі батьків здобувачів освіти;
  • перебування батьків та гостей навчальних закладів без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

"Жовта" та "помаранчева" зони

Заборонять:

  • відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів за участю учнів у разі відсутності у більш як 20% персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
  • відвідування закладів освіти учнями у разі, коли на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;
  • проведення у закладах освіти масових заходів за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);
  • відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу;
  • вхід групами та масове перебування у закладі батьків здобувачів освіти;
  • індивідуальне відвідування закладів батьками без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

"Червона" зона

Заборонять відвідування закладів незалежно від форм власності її здобувачами.

Винятки тільки для:

  • здобувачів закладів дошкільної освіти,
  • спеціальних закладів освіти,
  • учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти,
  • здобувачів, які беруть участь у атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти за умови наявності більш як у 80% персоналу закладу документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації.
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