ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев определился с форматом работы школ и детсадов: полный список ограничений

Новина українською →
Киев, Вторник 31 августа 2021 15:26
Киев определился с форматом работы школ и детсадов: полный список ограничений Фото: Киев определился с форматом работы школ и детсадов (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Киевская власть определилась с форматом работы школ и детсадов с началом учебного года. КГГА опубликовала список ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Зеленая" зона

Запретят:

  • проведение массовых мероприятий без масок;
  • вход группами и массовое пребывание в заведении родителей учеников;
  • пребывание родителей и гостей учебных заведений без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

"Желтая" и "оранжевая" зоны

Запретят:

  • посещение учебных заведений соискателями образования и проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием учеников в случае отсутствия у более 20% персонала учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;
  • посещение учебных заведений учениками в случае, когда на самоизоляции через контакт с лицом с СOVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;
  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием соискателей образования с более чем одной группой (классом) и в присутствии зрителей (посетителей);
  • посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;
  • вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;
  • индивидуальное посещение заведений родителями без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

"Красная" зона

Запретят посещение заведений независимо от форм собственности ее соискателями.

Исключения только для:

  • соискателей учреждений дошкольного образования,
  • специальных учебных заведений,
  • учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования,
  • соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при наличии более чем в 80% персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.
Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Учебный год
NEWS
"Пора колоться". Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением сотрудникам за отказ от вакцинации
"Пора колоться". Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением сотрудникам за отказ от вакцинации
DAILY
"Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации