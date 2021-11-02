Київ оновив антирекорд по коронавірусу: яка ситуація з COVID у місті
Фото: у Києві антирекорд по коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Київ оновив антирекорд по коронавірусу - 60 смертей за добу. Крім того, у місті спалах COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ та карту РНБО.
Антирекорд
За минулу добу в Києві померли 60 людей, що є новим антирекордом міста. Попередній максимум становив - 54 смертi.
Статистика за добу в Києві
- Нових випадків - 1738,
- Смертей - 60,
- Одужань - 1157.
Загальна статистика у Києві
За весь час пандемії у місті захворіли COVID 261 535 людей, померли - 6268, одужали - 230 623.
Локдаун у Києві
З 1 листопада більшість громадських місць Києва (ТРЦ та непродовольчі магазини, кафе та ресторани, спортзали та басейни тощо) працюють лише за умови, що всі їхні співробітники та всі клієнти можуть пред’явити один з таких документів:
- свідоцтво повного курсу вакцинації від COVID-19 (зелений сертифікат в Дії чи інший документ - наприклад, паперове свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка);
- негативний ПЛР-тест чи антиген-тест на COVID-19 (діє не більше 72 годин з моменту взяття мазка).
Школярі всіх класів Києва сьогодні виходять із канікул, але продовжать навчання у дистанційному режимі.