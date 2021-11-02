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Київ оновив антирекорд по коронавірусу: яка ситуація з COVID у місті

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 08:42
Київ оновив антирекорд по коронавірусу: яка ситуація з COVID у місті Фото: у Києві антирекорд по коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Київ оновив антирекорд по коронавірусу - 60 смертей за добу. Крім того, у місті спалах COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ та карту РНБО.

Антирекорд

За минулу добу в Києві померли 60 людей, що є новим антирекордом міста. Попередній максимум становив - 54 смертi.

Київ оновив антирекорд по коронавірусу: яка ситуація з COVID у місті

Статистика за добу в Києві

  • Нових випадків - 1738,
  • Смертей - 60,
  • Одужань - 1157.

Загальна статистика у Києві

За весь час пандемії у місті захворіли COVID 261 535 людей, померли - 6268, одужали - 230 623.

Локдаун у Києві

З 1 листопада більшість громадських місць Києва (ТРЦ та непродовольчі магазини, кафе та ресторани, спортзали та басейни тощо) працюють лише за умови, що всі їхні співробітники та всі клієнти можуть пред’явити один з таких документів:

  • свідоцтво повного курсу вакцинації від COVID-19 (зелений сертифікат в Дії чи інший документ - наприклад, паперове свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка);
  • негативний ПЛР-тест чи антиген-тест на COVID-19 (діє не більше 72 годин з моменту взяття мазка).

Школярі всіх класів Києва сьогодні виходять із канікул, але продовжать навчання у дистанційному режимі.

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