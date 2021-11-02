Киев обновил антирекорд по коронавирусу: какая ситуация с COVID в городе
Фото: в Киеве антирекорд по коронавирусу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Киев обновил антирекорд по коронавирусу - 60 смертей за сутки. Кроме того, в городе вспышка COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава и карту СНБО.
Антирекорд
За минувшие сутки в Киеве умерли 60 человек, что является новым антирекордом города. Предыдущий максимум составлял - 54 смерти.
Статистика за сутки в Киеве
- Новых случаев - 1738,
- Смертей - 60,
- Выздоровлений - 1157.
Общая статистика в Киеве
За все время пандемии в городе заболели 261 535 человек, умерли - 6268, выздоровели - 230 623.
Локдаун в Киеве
С 1 ноября большинство общественных мест Киева (ТРЦ и непродовольственные магазины, кафе и рестораны, спортзалы и бассейны и т. п) работают только при условии, что все их сотрудники и все клиенты могут предъявить один из следующих документов:
- свидетельство полного курса вакцинации от COVID-19 (зеленый сертификат в "Дии" или другой документ - например, бумажное свидетельство о вакцинации международного образца);
- отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 (действует не более 72 часов с момента взятия мазка).
Школьники всех классов Киева сегодня выходят с каникул, но продолжат обучение в дистанционном режиме.