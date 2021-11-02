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Киев обновил антирекорд по коронавирусу: какая ситуация с COVID в городе

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 08:42
Киев обновил антирекорд по коронавирусу: какая ситуация с COVID в городе Фото: в Киеве антирекорд по коронавирусу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киев обновил антирекорд по коронавирусу - 60 смертей за сутки. Кроме того, в городе вспышка COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава и карту СНБО.

Антирекорд

За минувшие сутки в Киеве умерли 60 человек, что является новым антирекордом города. Предыдущий максимум составлял - 54 смерти.

Киев обновил антирекорд по коронавирусу: какая ситуация с COVID в городе

Статистика за сутки в Киеве

  • Новых случаев - 1738,
  • Смертей - 60,
  • Выздоровлений - 1157.

Общая статистика в Киеве

За все время пандемии в городе заболели 261 535 человек, умерли - 6268, выздоровели - 230 623.

Локдаун в Киеве

С 1 ноября большинство общественных мест Киева (ТРЦ и непродовольственные магазины, кафе и рестораны, спортзалы и бассейны и т. п) работают только при условии, что все их сотрудники и все клиенты могут предъявить один из следующих документов:

  • свидетельство полного курса вакцинации от COVID-19 (зеленый сертификат в "Дии" или другой документ - например, бумажное свидетельство о вакцинации международного образца);
  • отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 (действует не более 72 часов с момента взятия мазка).

Школьники всех классов Киева сегодня выходят с каникул, но продолжат обучение в дистанционном режиме.

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