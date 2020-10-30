Київ не має наміру переводити всі школи на дистанційне навчання

Фото: школи Києва не будуть закривати на карантин (РБК-Україна)

Незважаючи на погіршення ситуації з коронавірусом у Києві не мають наміру переводити всі школи на дистанційне навчання. На сьогодні на карантин закрито 8 столичних шкіл.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

Повідомляється, що за минулу добу на коронавірус в Києві захворіла ще 741 особа, при цьому 17 пацієнтів померли. Одужали за добу 234 особи, госпіталізовано 83.

Найбільша кількість випадків виявили у Деснянському - 150, Дарницькому - 89 і по 85 випадків - у Печерському та Дніпровському районах. Всього з початку епідемії в Києві зафіксували 36 768 випадків COVID-19.

"До навчання після канікул повернулися учні 428 шкіл Києва. На карантин закрито 8 шкіл. На дистанційному навчанні 436 класів у 133 школах столиці через захворювання педагогів та учнів. Переводити всі школи на дистанційне навчання місто не планує", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з новим зонуванням, Київ залишається в "помаранчевій зоні" карантину.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що школи в Харківській області після канікул переведуть на дистанційне навчання.

Також повідомлялося, що більшість класів у Запоріжжі будуть вчитися онлайн.