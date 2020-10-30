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Киев не намерен переводить все школы на дистанционное обучение

Новина українською → Киев, Пятница 30 октября 2020 12:38
Киев не намерен переводить все школы на дистанционное обучение Фото: школы Киева не будут закрывать на карантин (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в Киеве не намерены переводить все школы на дистанционное обучение. На сегодня на карантин закрыты 8 столичных школ.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Сообщается, что за минувшие сутки коронавирусом в Киеве заболел еще 741 человек, при этом 17 пациентов умерли. Выздоровели за сутки 234 человека, госпитализированы 83.

Наибольшее количество случаев выявили в Деснянском - 150, Дарницком - 89 и по 85 случаев - в Печерском и Днепровском районах. Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировали 36 768 случаев COVID-19.

"К обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении 436 классов в 133 школах столицы из-за заболевания педагогов и учащихся. Переводить все школы на дистанционное обучение город не планирует", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно новому зонированию, Киев остается в "оранжевой зоне" карантина.

Напомним, ранее стало известно, что школы в Харьковской области после каникул переведут на дистанционное обучение.

Также сообщалось, что большинство классов в Запорожье будут учиться онлайн.

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