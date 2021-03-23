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Київ накрила заметіль: ситуація на дорогах

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 17:24
Київ накрила заметіль: ситуація на дорогах Фото: заметіль у Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 23 березня, в Києві різко погіршилася погода. З самого ранку в столиці сильний вітер, а пізніше почалася завірюха.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зараз на деяких ділянках столичних доріг, за даними Google maps, спостерігається ускладнення трафіку.

Зокрема, затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, вулиці Спаській, вулиці Прорізній, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби народів, вулиці Глибочицькій і Набережному шосе.

Київ накрила заметіль: ситуація на дорогах

Також ускладнений рух на мостах Метро, Південному, Дарницькому і Патона.

Крім того, станом на 17:00, у Києві сталося кілька дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, на бульварі Лесі Українки, Південному мосту, вулиці Прорізній, проспекті Правди (біля ТРЦ Retroville), вулиці Оленівської, вулиці Набережно-Рибальська, а також ще кілька на Набережному шосе, вулиці Юрія Іллєнка.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні Україну накриє сніг з дощем. Хоча температура повітря у всіх областях буде вище нуля.

Крім того, в Україну повертається зима. З початку поточного тижня більшість областей країни буде засипати снігом.

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