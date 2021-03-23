ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев накрыла метель: ситуация на дорогах

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 17:24
Киев накрыла метель: ситуация на дорогах Фото: метель в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 23 марта, в Киеве резко ухудшилась погода. С самого утра в столице сильный ветер, а позже началась метель.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сейчас на некоторых участках столичных дорог, по данным Google maps, наблюдается осложнение трафика.

В частности, пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, улице Спаской, улице Прорезной, бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы народов, улице Глыбочицкой и Набережном шоссе.

Киев накрыла метель: ситуация на дорогах

Также затруднено движение на мостах Метро, Южном, Дарницком и Патона.

Кроме того, по состоянию на 17:00, в Киеве произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. В частности, на бульваре Леси Украинки, Южном мосту, улице Прорезной, проспекте Правды (возле ТРЦ Retroville), улице Еленовской, улице Набережно-Рибальской, а также еще несколько на Набережном шоссе, улице Юрия Ильенко.

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня Украину накроет снег с дождем. Хотя температура воздуха во всех областях будет выше нуля.

Кроме того, в Украину возвращается зима. С начала текущей недели большинство областей страны будет засыпать снегом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр Киев
NEWS
Маски в парке, салоны по записи, но с транспортом: новые правила локдауна в Киеве
Маски в парке, салоны по записи, но с транспортом: новые правила локдауна в Киеве
DAILY
Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками