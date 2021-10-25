Київ готується посилити карантин. В якій зоні столиця сьогодні
"Червона" зона карантину в Києві може бути введена вже на цьому тижні. Столиця готується до нових обмежень.
Детальніше про те, які правила карантину діють зараз і що можуть заборонити - в матеріалі РБК-Україна нижче.
В якій зоні Київ
Станом на 25 жовтня Київ знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину. У цій зоні діють обмеження за кількістю відвідувачів у фітнес-центрах і басейнах, в кафе за одним столиком допускається не більше 4 осіб, а зали кінотеатрів і театрів можуть бути заповнені лише на 50%. Також продовжує діяти масочний режим і необхідність дотримуватися соціальної дистанції в півтора метра.
Відзначимо, обмежень можна не дотримуватися за умови вакцинації.
Що можуть заборонити
У КМДА очікують, що Київ може потрапити в" червону " зону вже цього тижня. У разі введення "червоної" зони, в Києві діятимуть наступні обмеження:
Школа
З 23 жовтня школи Києва пішли на канікули, а вже з 1 листопада школярі продовжать навчання, але дистанційно.
Маска
Без масок буде заборонено перебувати в лікарнях, установах освіти, поздемних переходах, на зупинках.
Транспорт
Вводяться обмеження по числу пасажирів - не більше числа посадочних місць.
Розваги
ТРЦ заборонять відвідувати неповнолітнім, якщо їх не супроводжує дорослий з негативним ПЛР-тестом або сертифікатом вакцинації.
Кафе і ресторани, фітнес-центри і басейни, хостели можуть працювати лише за умови наявності у всього персоналу і співробітників ПЛР-тесту або сертифіката вакцинації.
Медицина
Заборонять проведення планових операцій, крім термінових.
Послуги
Центри адмінпослуг, Управління праці та соцстрахування, Пенсійний фонд, РАЦСи, Центр комунального сервісу зможуть відвідувати лише вакциновані або відвідувачі з негативним ПЛР-тестом.
Як уникнути обмежень
Бізнес може уникнути обмежень "червоної" зони за умови 100%-ої вакцинації персоналу і відвідувачів. Доказом вакцинації є "зелений" covid-сертифікат, що підтверджує отримання двох доз препарату.