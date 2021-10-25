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Київ готується посилити карантин. В якій зоні столиця сьогодні

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 07:46
Київ готується посилити карантин. В якій зоні столиця сьогодні Фото: карантин у Києві готуються посилити (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

"Червона" зона карантину в Києві може бути введена вже на цьому тижні. Столиця готується до нових обмежень.

Детальніше про те, які правила карантину діють зараз і що можуть заборонити - в матеріалі РБК-Україна нижче.

В якій зоні Київ

Станом на 25 жовтня Київ знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину. У цій зоні діють обмеження за кількістю відвідувачів у фітнес-центрах і басейнах, в кафе за одним столиком допускається не більше 4 осіб, а зали кінотеатрів і театрів можуть бути заповнені лише на 50%. Також продовжує діяти масочний режим і необхідність дотримуватися соціальної дистанції в півтора метра.

Відзначимо, обмежень можна не дотримуватися за умови вакцинації.

Що можуть заборонити

У КМДА очікують, що Київ може потрапити в" червону " зону вже цього тижня. У разі введення "червоної" зони, в Києві діятимуть наступні обмеження:

Школа

З 23 жовтня школи Києва пішли на канікули, а вже з 1 листопада школярі продовжать навчання, але дистанційно.

Маска

Без масок буде заборонено перебувати в лікарнях, установах освіти, поздемних переходах, на зупинках.

Транспорт

Вводяться обмеження по числу пасажирів - не більше числа посадочних місць.

Розваги

ТРЦ заборонять відвідувати неповнолітнім, якщо їх не супроводжує дорослий з негативним ПЛР-тестом або сертифікатом вакцинації.

Кафе і ресторани, фітнес-центри і басейни, хостели можуть працювати лише за умови наявності у всього персоналу і співробітників ПЛР-тесту або сертифіката вакцинації.

Медицина

Заборонять проведення планових операцій, крім термінових.

Послуги

Центри адмінпослуг, Управління праці та соцстрахування, Пенсійний фонд, РАЦСи, Центр комунального сервісу зможуть відвідувати лише вакциновані або відвідувачі з негативним ПЛР-тестом.

Як уникнути обмежень

Бізнес може уникнути обмежень "червоної" зони за умови 100%-ої вакцинації персоналу і відвідувачів. Доказом вакцинації є "зелений" covid-сертифікат, що підтверджує отримання двох доз препарату.

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