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Киев готовится ужесточить карантин. В какой зоне столица сегодня

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 07:46
Киев готовится ужесточить карантин. В какой зоне столица сегодня Фото: карантин в Киеве готовятся ужесточить (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

"Красная" зона карантина в Киеве может быть введена уже на этой неделе. Столица готовится к новым ограничениям.

Подробнее о том, какие правила карантина действуют сейчас и что могут запретить - в материале РБК-Украина ниже.

В какой зоне Киев

По состоянию на 25 октября Киев находится в "оранжевой" зоне карантина. В этой зоне действуют ограничения по числу посетилей в фитнес-центрах и басейнах, в кафе за одним столиком допускается не более 4 человек, а залы кинотеатров и театров могут быть заполнены лишь на 50%. Также продолжает действовать масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Отметим, ограничений можно не соблюдать при условии вакцинации.

Что могут запретить

В КГГА ожидают, что Киев может попать в "красную" зону уже на этой неделе. В случае введения "красной" зоны, в Киеве будут действовать следующие ограничения:

Школы

С 23 октября школы Киева ушли на каникулы, а уже с 1 ноября школьники продолжат обучение, но дистанционно.

Маски

Без масок будет запрещено находиться в больницах, учреждениях образования, поздемных переходах, на остановках.

Транспорт

Вводятся ограничения по числу пассажиров - не больше числа посадочных мест.

Развлечения

ТРЦ запретят посещать несовершеннолетним, если их не сопровождает взрослый с негативным ПЦР-тестом или сертификатом вакцинации.

Кафе и рестораны, фитнес-центры и бассейны, хостелы могут работать лишь при условии наличия у всего персонала и сотрудников ПЦР-теста или сертификата вакцинации.

Медицина

Запретят проведение плановых операций, кроме срочных.

Услуги

Центры админсуслуг, Управления труда и соцстрахования, Пенсионный фонд, ЗАГСы, Центр коммунального сервиса смогут посещать лишь вакцинированные или посетители с негативным ПЦР-тестом.

Как избежать ограничений

Бизнес может избежать ограничений "красной" зоны при условии 100%-ой вакцинации персонала и посетителей. Доказательством вакцинации является "зеленый" COVID-сертификат, подтвержающий получение двух доз препарата.

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