Касові апарати для ФОПів відтерміновано: президент підписав закон

Введення касових апаратів (РРО) для фізичних осіб підприємців (ФОП) відтермінували до 1 січня 2022 року. Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

ФОПи, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах ризику, можуть не користуватися РРО до 2021 року.

Було скасовано штрафи за невідповідність готівкових коштів сумі, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у РРО. До 1 січня 2022 року також буде продовжено застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення окремих вимог закону щодо використання РРО під час проведення розрахункових операцій.

Крім того, документ визначає граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування спрощеної системи оподаткування відповідних груп платників єдиного податку.

Також закон передбачає виключення норми щодо механізму компенсації покупцям та споживачам за скаргами щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій.

Нагадаємо, закон про відтермінування РРО для ФОПів був ухвалений парламентом 1 грудня на тлі протестів підприємців під Верховною радою. Однак протести продовжилися і після ухвалення законопроекту.