В Карпатах випав 1 метр снігу

У Карпатах, станом на 25 січня, інтенсивний снігопад. В районі гори Пожижевська випало до 1 метру снігу, який продовжує падати.

Про це повідомляє Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах.

На горі Пожижевська температура повітря становить -0-8, вітер. Висота снігового покриву становить 34-98 см, сніг свіжий, добре закріплений.

На горі Плай до -5, вітер: південно-східний 8-10 м/с, туман, сніг від 25 до 61 см.

На сніголавинному посту Драгобат випало до 70 см снігу, там зараз хуртовина.

Нагадаємо, на західну Україну йде похолодання. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях прогнозувалось, що випаде до 20 сантиметрів снігу.

Також сьогодні в західних та центральних областях, зокрема і в Києві, оголошено штормове попередження: пориви вітру 15-20 м/с, значний дощ та мокрий сніг.

Нагадаємо, в Україні найближчими днями очікується нова порція снігопадів. Після цього знову вдарять морози.

Також раніше повідомлялось, що частина України може залишитися без світла.