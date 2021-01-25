ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Карпатах випав 1 метр снігу

Новость на русском → Закарпатська область, Понеділок 25 січня 2021 13:42
В Карпатах випав 1 метр снігу Фото: Карпати (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

У Карпатах, станом на 25 січня, інтенсивний снігопад. В районі гори Пожижевська випало до 1 метру снігу, який продовжує падати.

Про це повідомляє Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах.

На горі Пожижевська температура повітря становить -0-8, вітер. Висота снігового покриву становить 34-98 см, сніг свіжий, добре закріплений.

На горі Плай до -5, вітер: південно-східний 8-10 м/с, туман, сніг від 25 до 61 см.

На сніголавинному посту Драгобат випало до 70 см снігу, там зараз хуртовина.

Нагадаємо, на західну Україну йде похолодання. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях прогнозувалось, що випаде до 20 сантиметрів снігу.

Також сьогодні в західних та центральних областях, зокрема і в Києві, оголошено штормове попередження: пориви вітру 15-20 м/с, значний дощ та мокрий сніг.

Нагадаємо, в Україні найближчими днями очікується нова порція снігопадів. Після цього знову вдарять морози.

Також раніше повідомлялось, що частина України може залишитися без світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр снег
NEWS
Хто буде послом США в Україні: генерала Дейтона не відправлять, буде новий кандидат
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Хто буде послом США в Україні: генерала Дейтона не відправлять, буде новий кандидат
DAILY
Своїм шляхом. Чому в Європі посилюють карантин, а в Україні послаблюють
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Своїм шляхом. Чому в Європі посилюють карантин, а в Україні послаблюють