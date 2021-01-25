В Карпатах выпал 1 метр снега

В Карпатах, по состоянию на 25 января, интенсивный снегопад. В районе горы Пожижевская выпало до 1 метра снега, который продолжает падать.

Об этом сообщает Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах.

На горе Пожижевская температура воздуха составляет до -8, ветер. Высота снежного покрова составляет 34-98 см, снег свежий, хорошо закреплен.

На горе Плай до -5, ветер: юго-восточный 8-10 м/с, туман, снег от 25 до 61 см.

На снеголавинному посту Драгобат выпало до 70 см снега, там сейчас метель.

Напомним, на западную Украину идет похолодание. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях прогнозировалось, что выпадет до 20 сантиметров снега.

Также сегодня в западных и центральных областях, в частности и в Киеве, объявлено штормовое предупреждение: порывы ветра 15-20 м/с, значительный дождь и мокрый снег.

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается новая порция снегопадов. После этого снова ударят морозы.

Также ранее сообщалось, что часть Украины может остаться без света.