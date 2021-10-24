У Карпатах випав сніг та похолодало до -6

Сьогодні вдень на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зафіксували температуру повітря -6 градусів. Крім того, верхів'я гори вже вкрите снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
У горах було хмарно з проясненням, а швидкість південно-західного вітру становила всього 3 метри на секунду.
Рятувальники з гірського посту опублікували фотографію з Карпат. На знімку можна побачити, що верхів'я гори Піп Іван Чорногірський вже вкрите невеликим шаром снігу.