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У Карпатах випав сніг та похолодало до -6

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні вдень на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зафіксували температуру повітря -6 градусів. Крім того, верхів'я гори вже вкрите снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

У горах було хмарно з проясненням, а швидкість південно-західного вітру становила всього 3 метри на секунду.

Рятувальники з гірського посту опублікували фотографію з Карпат. На знімку можна побачити, що верхів'я гори Піп Іван Чорногірський вже вкрите невеликим шаром снігу.

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