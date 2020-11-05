Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня

В Україні можуть ввести карантин вихідного дня вже з наступного тижня. Він передбачає посилення обмежень у неробочі дні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Він зазначив, що такі заходи повинні допомогти певною мірою розірвати ланцюги передачі вірусу через обмеження спілкування між людьми.

"Коли ми дивимося на ситуацію в країні, то розуміємо, що не можемо ввести локдаун, як це роблять у деяких країнах. Ні два, ні три тижні. Тому ми змушені вводити жорсткий карантин на суботу і неділю. У ці дні у нас будуть працювати продуктові магазини, аптеки і транспорт. Все інше має не працювати", - зазначив Степанов.

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