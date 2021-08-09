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Карантин в Україні планують продовжити ще на 2 місяці, - Ляшко

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 21:36
Карантин в Україні планують продовжити ще на 2 місяці, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував продовження адаптивного карантину в Україні. За його словами, міністерство запропонує Кабміну продовжити обмеження щонайменше на 2 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити щонайменше на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабміном", - сказав Ляшко під час розмови з журналістами.

Наразі, за словами міністра, МОЗ спільно з Міносвіти працює над підготовкою до навчального року в Україні. Міністерства продумують, що буде з освітнім процесом, коли доведеться вводити додаткові обмеження.

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