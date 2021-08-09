Карантин в Україні планують продовжити ще на 2 місяці, - Ляшко

"Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити щонайменше на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабміном", - сказав Ляшко під час розмови з журналістами.

Наразі, за словами міністра, МОЗ спільно з Міносвіти працює над підготовкою до навчального року в Україні. Міністерства продумують, що буде з освітнім процесом, коли доведеться вводити додаткові обмеження.