Карантин в Украине планируют продлить еще на 2 месяца, - Ляшко

"Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить минимум на два месяца, мы в ближайшее время будем инициировать перед Кабмином", - сказал Ляшко во время разговора с журналистами.

Сейчас, по словам министра, Минздрав совместно с Минобразования работает над подготовкой к учебному году в Украине. Министерства продумывают, что будет с образовательным процессом, когда придется вводить дополнительные ограничения.