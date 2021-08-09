Карантин в Украине планируют продлить еще на 2 месяца, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал продление адаптивного карантина в Украине. По его словам, министерство предложит Кабмину продлить ограничения минимум на 2 месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить минимум на два месяца, мы в ближайшее время будем инициировать перед Кабмином", - сказал Ляшко во время разговора с журналистами.
Сейчас, по словам министра, Минздрав совместно с Минобразования работает над подготовкой к учебному году в Украине. Министерства продумывают, что будет с образовательным процессом, когда придется вводить дополнительные ограничения.