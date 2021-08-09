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Карантин в Украине планируют продлить еще на 2 месяца, - Ляшко

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 21:36
Карантин в Украине планируют продлить еще на 2 месяца, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал продление адаптивного карантина в Украине. По его словам, министерство предложит Кабмину продлить ограничения минимум на 2 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить минимум на два месяца, мы в ближайшее время будем инициировать перед Кабмином", - сказал Ляшко во время разговора с журналистами.

Сейчас, по словам министра, Минздрав совместно с Минобразования работает над подготовкой к учебному году в Украине. Министерства продумывают, что будет с образовательным процессом, когда придется вводить дополнительные ограничения.

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