RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Канікули у школах можуть затягнутися. МОЗ пропонує продовжити ще на два тижні

Автор: Сергій Пишкін

Під час засідання Держкомісії ТЕБ та НС було порушено питання щодо перенесення осінніх канікул. Це повинно допомогти зняти навантаження на систему охорони здоров’я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головного державного санітарного лікаря Ігора Кузіна.

"Ми знаємо, що осінні канікули у нас починаються з 25 жовтня. Було прийнято рішення (на засіданні Держкомісії ТЕБ та НС - ред.) про перенесення або про початок канікул раніше. Ми намагаємося зменшити навантаження на систему охорони здоров'я. Ми ініціювали їх перенесення на один тиждень раніше", - заявив Кузін.

За словами державного санлікаря, сьогодні вирішується питання продовження канікул. Можливо, їх тривалість збільшать до чотирьох тижнів, замість стандартних двох.

"Поки що вирішується, але скоріш за все вони (канікули - ред.) будуть трошки продовжені. Але ми не думаємо, що вони будуть дуже тривалими. Зазвичай вони йдуть до 2 тижнів, а зараз ми дискутуємо про термін до 4 тижнів", - додав Кузін.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що МОЗ направило листи до навчальних закладів з рекомендацією оголосити осінні канікули з 18 жовтня на тлі погіршення ситуації з коронавірусом. Однак, школи повинні самостійно визначити дату.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаМінстерство охорони здоров'я УкраїнишколаКарантин