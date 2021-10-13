Канікули у школах можуть затягнутися. МОЗ пропонує продовжити ще на два тижні

Під час засідання Держкомісії ТЕБ та НС було порушено питання щодо перенесення осінніх канікул. Це повинно допомогти зняти навантаження на систему охорони здоров’я.

"Ми знаємо, що осінні канікули у нас починаються з 25 жовтня. Було прийнято рішення (на засіданні Держкомісії ТЕБ та НС - ред.) про перенесення або про початок канікул раніше. Ми намагаємося зменшити навантаження на систему охорони здоров'я. Ми ініціювали їх перенесення на один тиждень раніше", - заявив Кузін.

За словами державного санлікаря, сьогодні вирішується питання продовження канікул. Можливо, їх тривалість збільшать до чотирьох тижнів, замість стандартних двох.

"Поки що вирішується, але скоріш за все вони (канікули - ред.) будуть трошки продовжені. Але ми не думаємо, що вони будуть дуже тривалими. Зазвичай вони йдуть до 2 тижнів, а зараз ми дискутуємо про термін до 4 тижнів", - додав Кузін.