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Канікули у школах можуть затягнутися. МОЗ пропонує продовжити ще на два тижні

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Середа 13 жовтня 2021 21:38
Канікули у школах можуть затягнутися. МОЗ пропонує продовжити ще на два тижні Фото: Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час засідання Держкомісії ТЕБ та НС було порушено питання щодо перенесення осінніх канікул. Це повинно допомогти зняти навантаження на систему охорони здоров’я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головного державного санітарного лікаря Ігора Кузіна.

"Ми знаємо, що осінні канікули у нас починаються з 25 жовтня. Було прийнято рішення (на засіданні Держкомісії ТЕБ та НС - ред.) про перенесення або про початок канікул раніше. Ми намагаємося зменшити навантаження на систему охорони здоров'я. Ми ініціювали їх перенесення на один тиждень раніше", - заявив Кузін.

За словами державного санлікаря, сьогодні вирішується питання продовження канікул. Можливо, їх тривалість збільшать до чотирьох тижнів, замість стандартних двох.

"Поки що вирішується, але скоріш за все вони (канікули - ред.) будуть трошки продовжені. Але ми не думаємо, що вони будуть дуже тривалими. Зазвичай вони йдуть до 2 тижнів, а зараз ми дискутуємо про термін до 4 тижнів", - додав Кузін.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що МОЗ направило листи до навчальних закладів з рекомендацією оголосити осінні канікули з 18 жовтня на тлі погіршення ситуації з коронавірусом. Однак, школи повинні самостійно визначити дату.

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