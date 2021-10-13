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Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

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Среда 13 октября 2021 21:38
Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели Фото: Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС был затронут вопрос касаемо переноса осенних каникул. Это должно помочь снять нагрузку на систему здравоохранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

"Мы знаем, что осенние каникулы у нас начинаются с 25 октября. Было принято решение (на заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС - ред.) о переносе или о начале каникул раньше. Мы инициировали их перенос на одну неделю раньше", - заявил Кузин.

По словам государственного санврача, сегодня решается вопрос продления каникул. Возможно, их продолжительность увеличат до четырех недель, вместо стандартных двух.

"Пока решается, но скорее всего они (каникулы - ред.) будут немножко продолжены. Но мы не думаем, что они будут очень продолжительными. Обычно они идут до 2 недель, а сейчас мы дискутируем о сроке до 4 недель", - добавил Кузин.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Минздрав направил письма в учебные заведения с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября на фоне ухудшения ситуации с коронавируса. Однако, школы должны самостоятельно определить дату.

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