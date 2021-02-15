ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Кабміні розповіли, що буде з тарифами на тепло і воду

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 10:56
У Кабміні розповіли, що буде з тарифами на тепло і воду Фото: Платіжка (РБК Україна)
Автор: РБК-Україна

Тарифи на теплопостачання та гарячу воду в Україні до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час форуму "Україна 30. Платіжка".

"Вартість послуг теплопостачання та постачання гарячої води до кінця опалювального сезону змінюватися не будуть", - сказав міністр.

Він нагадав, що з мерами українських міст було підписано меморандум про непідвищення комунальних тарифів до кінця опалювального сезону.

Нагадаємо, мер Києва та голова Асоціації міст України Віталій Кличко підписав з урядом меморандум щодо залишення без змін тарифу на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.

Уряд погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року.

Мінрегіон, Міненерго, НАК "Нафтогаз" та АМУ спільно визначать фінансові джерела для цієї компенсації й розроблять відповідні законодавчі інструменти.

У січні 2021 року президент України Володимир Зеленський доручив своєму заступнику Кирилу Тимошенку провести повний аудит чинних тарифів в Україні.

18 січня уряд України встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр. Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Ціна газу знизиться в середньому на 30%, а для частини громадян - на 40%, а середня ціна в платіжці - на 500 гривень.

Крім того, НКРЕКП знизила тарифи на розподіл газу для 14 українських компаній. Максимальний тариф, який зможуть встановити компанії, складатиме 1,79 гривень за кубометр.

Перед тим, як Кабмін затвердив рішення про зниження цін на газ, в більшості областей України пройшли "тарифні протести". Учасники акцій перекривали дороги і головні траси. А в Житомирі протестувальники штурмом взяли приміщення облради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство тарифи на жкг
NEWS
Офіс генпрокурора оголосив підозру одному з ватажків бойовиків на Донбасі
Офіс генпрокурора оголосив підозру одному з ватажків бойовиків на Донбасі
DAILY
Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу