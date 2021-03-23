Кабмін посилив в'їзд в Україну: тепер потрібен обов'язковий ПЛР-тест на COVID

Відповідне рішення було прийнято вчора, під час позачергового засідання уряду. За словами Степанова, дана постанова набрала чинності вчора. Воно застосовується до громадян України, що в'їжджають в країну з-за кордону.

"Були внесені зміни, що стосуються перетину кордону. Нами вводиться... незважаючи на те, з якої країни прибув громадянин, всі повинні будуть надати довідку про проведення тестування методом ПЛР не пізніше 48 годин. З негативним результатом цього результату", - повідомив Степанов.

У разі відсутності ПЛР-тесту або позитивного результату - громадяни зобов'язані пройти самоізоляцію або карантин.

Міністр додав, що такі обмеження діють у всіх країнах Європи. Україна не є винятком.