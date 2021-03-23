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Кабмін посилив в'їзд в Україну: тепер потрібен обов'язковий ПЛР-тест на COVID

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 09:46
Кабмін посилив в'їзд в Україну: тепер потрібен обов'язковий ПЛР-тест на COVID Фото: прикордонник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів посилив правила в'їзду в Україну. Тепер обов'язковим буде наявність ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Відповідне рішення було прийнято вчора, під час позачергового засідання уряду. За словами Степанова, дана постанова набрала чинності вчора. Воно застосовується до громадян України, що в'їжджають в країну з-за кордону.

"Були внесені зміни, що стосуються перетину кордону. Нами вводиться... незважаючи на те, з якої країни прибув громадянин, всі повинні будуть надати довідку про проведення тестування методом ПЛР не пізніше 48 годин. З негативним результатом цього результату", - повідомив Степанов.

У разі відсутності ПЛР-тесту або позитивного результату - громадяни зобов'язані пройти самоізоляцію або карантин.

Міністр додав, що такі обмеження діють у всіх країнах Європи. Україна не є винятком.

Раніше Степанов повідомляв, що в Україні планують зробити обов'язковою умовою при в'їзді в країну наявність від'ємного ПЛР-тесту.

Відзначимо, до цього при в'їзді в країну проходження самоізоляції, яку можна достроково завершити здавши негативний ПЛР-тест на COVID, було для країн "червоної" зони.

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