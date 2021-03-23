ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин ужесточил въезд в Украину: теперь нужен обязательный ПЦР-тест на COVID

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 09:46
Кабмин ужесточил въезд в Украину: теперь нужен обязательный ПЦР-тест на COVID Фото: пограничник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Соответствующее решение было принято вчера, во время внеочередного заседания правительства. По словам Степанова, данное постановление вступило в силу вчера. Оно применяется к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы.

"Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Нами вводится… несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого результата", - сообщил Степанов.

В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата - граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин.

Министр добавил, что такие ограничения действуют по всем странам Европы. Украина не является исключением.

Ранее Степанов сообщал, что в Украине планируют сделать обязательным условием при въезде в страну наличие отрицательного ПЦР-теста.

Отметим, до этого при въезде в страну прохождение самоизоляции, которую можно досрочно завершить сдав отрицательный ПЦР-тест на COVID, было обязательным для стран "красной" зоны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество въезд Карантин Коронавирус
NEWS
COVID-статистика ухудшается: в Украине 11 476 новых заражений
COVID-статистика ухудшается: в Украине 11 476 новых заражений
DAILY
Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками