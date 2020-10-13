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Кабмін збільшив доплати військовим та медикам, задіяним у боротьбі з COVID-19

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 жовтня 2020 17:27
Кабмін збільшив доплати військовим та медикам, задіяним у боротьбі з COVID-19 Фото: медики (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів збільшив доплати військовослужбовцям та медикам, задіяним у боротьбі з COVID-19. Доплати зростуть удвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

"Цифри "2701125,3" і "2249861" замінять "4680183,3" та "4228919", зазначено в постанові. Прийнято з доопрацюванням в триденний термін", - повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Кабмін збільшив доплати військовим та медикам, задіяним у боротьбі з COVID-19

Нагадаємо, Нацслужба здоров'я станом на зараз перерахувала закладам понад 1,3 млрд гривень на виплату підвищених зарплат медикам у вересні і в жовтні.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів ініціює звільнення у регіонах у зв'язку із затримкою з доплатами медикам.

Раніше глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що проблема з доплатами медикам за вересень не вирішена повністю. За його словами, доплати не отримали лікарі в 160 лікарнях. Прем'єр просив міністра охорони здоров'я Максима Степанова підготувати інформацію, на підставі якої Кабмін звернеться до Офісу президента з вимогою притягнути до дисциплінарної відповідальності відповідних глав ОДА.

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