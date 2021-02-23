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Кабмін призначив тимчасового главу Держкосмосу: хто він

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 16:29
Кабмін призначив тимчасового главу Держкосмосу: хто він Фото: Володимир Міхеєв (space.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль видав розпорядження про призначення тимчасового виконувача обов'язків керівника Державного космічного агентства (Держкосмосу). Тимчасовим керівником агентства було призначено Володимира Міхеєва.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Міхеєв керуватиме Держкосмосом до призначення в установленому порядку голови агентства. До цього Міхеєв перебував на посаді заступника глави Держкосмосу.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного космічного агентства України, виконання обов’язків голови Держкосмосу на заступника голови зазначеного агентства Міхеєва Володимира Сергійовича", - йдеться в тексті розпорядження.

Як відомо, 17 листопада 2020 року Кабмін звільнив Володимира Усова з посади голови Держкосмосу. Після звільнення Усова обов'язки голови Держкосмосу виконував Михайло Лев.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань ОПК Олег Уруський говорив про плани щодо реформування Держкосмосу. Уруський хоче повернути Держкосмос до того вигляду, з якого це агентство починалося.

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