ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин назначил временного главу Госкосмоса: кто он

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 16:29
Кабмин назначил временного главу Госкосмоса: кто он Фото: Владимир Михеев (space.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль издал распоряжение о назначении временного исполняющего обязанности руководителя Государственного космического агентства (Госкосмоса). Временным руководителем агентства был назначен Владимир Михеев.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Михеев будет руководить Госкосмосом до назначения в установленном порядке главы агентства. До этого Михеев находился на должности заместителя главы Госкосмоса.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного космического агентства Украины, исполнение обязанностей главы Госкосмоса на заместителя главы указанного агентства Михеева Владимира Сергеевича", - говорится в тексте распоряжения.

Как известно, 17 ноября 2020 года Кабмин уволил Владимира Усова с должности главы Госкосмоса. После увольнения Усова обязанности руководителя Госкосмоса исполнял Михаил Лев.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам ОПК Олег Уруский говорил о планах по реформированию Госкосмоса. Уруский хочет вернуть Госкосмос к тому виду, с которого это агентство начиналось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Кабинет Министров Украины назначение Госкосмос
NEWS
Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине