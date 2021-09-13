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Кабмін змінив умову роботи шкіл в "червоній" зоні. У всіх має бути сертифікат

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів вніс зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи закладів освіти у "червоній" зоні карантину. Раніше школам дозволялося працювати в очному форматі, якщо вакциновано 80% персоналу, але тепер цього недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

За новими правилами, школи, дитсадочки та виші у "червоній" зоні зможуть працювати не дистанційно, якщо 100% персоналу матиме "зелений" сертифікат. Цей сертифікат видаватиметься працівникам закладу, які отримали 2 щеплення від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест, або перехворіли.

У "жовтій" зоні карантину, як зазначили в міністерстві, зможуть працювати навчальні заклади, де 80% персоналу матимуть хоча б "жовтий" сертифікат, який відрізняється від "зеленого" тим, що видаватимуть навіть після однієї дози вакцини.

Нова умова почне діяти через 7 днів після публікації постанови Кабміну.

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