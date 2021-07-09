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Кабмін анонсував підвищення пенсій військовим: хто і яку доплату отримає

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Україна, П'ятниця 09 липня 2021 19:39
Кабмін анонсував підвищення пенсій військовим: хто і яку доплату отримає Фото: Кабмін анонсував підвищення пенсій військовим (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів України на наступному засіданні розгляне питання підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, які вже перебувають на пенсії. Рішення було розроблене Міністерством соцполітики з ініціативи глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Дениса Шмигаля.

За словами глави уряду, це рішення щодо пенсійних виплат військовослужбовцям має зменшити наявні диспропорції.

Що пропонує Мінсоцполітики:

  • з 1 липня встановити щомісячну доплату 2000 гривень для майже 400 тисяч військових-пенсіонерів та встановити мінімальну пенсію на рівні 3854 гривні;
  • підвищити виплати понад 40 тисячам учасникам бойових дій, які втратили працездатність, на майже 700 гривень.

"У 2017 році, при внесенні змін до закону про індексацію грошових доходів населення, питання індексації пенсій для військових не було врегульовано. Через це сьогодні новопризначені пенсії та пенсії, призначені до 2018 року, відрізняються майже вдвічі. І наш уряд планує виправити цю ситуацію", - заявив Шмигаль.

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Пенсії військові Кабінет Міністрів України
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Кабмін анонсував підвищення пенсій військовим: хто і яку доплату отримає
Кабмін анонсував підвищення пенсій військовим: хто і яку доплату отримає
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