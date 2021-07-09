Кабмин анонсировал повышение пенсий военным: кто и какую доплату получит
Кабинет министров Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос повышения пенсионных выплат военнослужащим, которые уже находятся на пенсии. Решение было разработано Министерством соцполитики по инициативе главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Дениса Шмыгаля.
По словам главы правительства, это решение по пенсионным выплатам военнослужащим должно уменьшить имеющиеся диспропорции.
Что предлагает Минсоцполитики:
- с 1 июля установить ежемесячную доплату 2000 гривен для почти 400 тысяч военных-пенсионеров и установить минимальную пенсию на уровне 3854 гривны;
- повысить выплаты более 40 тысячам участникам боевых действий, утратившим работоспособность, на почти 700 гривен.
"В 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован. Из-за этого сегодня новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. И наше правительство планирует исправить эту ситуацию", - заявил Шмыгаль.