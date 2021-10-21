Виверження вулкана на Пальмі. Токсичний газ досяг України: чи є загроза для населення

На острові Пальма (Канари) триває виверження вулкану Кумбре-В'єха, токсичне повітря якого вже досягло території України. УкрГідрометцентр запевнив, що загрози для населення немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Вчені виявили переміщення територією Європи повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2 (який виділяється при вулканічних виверженнях).
"На даний час, ці повітряні маси вже досягли території України. Але, як зазначають вчені, хвилюватися все ж не варто! Адже перевищення концентрацій SO2, спостерігається не у приземному шарі атмосфери, а на значних висотах - 10-15 км", - пояснили українські синоптики.
На повітря - це не впливає значним чином. У випадку випадіння опадів - утворюється слабокислий дощ, який знову ж таки, за словами вчених, не становить суттєвої небезпеки для навколишнього середовища.
"За прогнозами, протягом наступної доби маса повітря, що містить перевищені концентрації SO2 вже практично повністю покине територію України, відходячи у східному напрямку", - повідомили в УкрГідрометцентрі.
19 вересня на Ла-Пальмі почав вивергатися вулкан Кумбре-В'єха, влада розпочала евакуювати людей і домашніх тварин.
За час виверження, яке триває майже місяць, потоки лави спустошили 742 гектари землі та знищили близько 2000 будинків, приблизно 7000 людей були евакуйовані.