Виверження вулкана на Пальмі. Токсичний газ досяг України: чи є загроза для населення

На острові Пальма (Канари) триває виверження вулкану Кумбре-В'єха, токсичне повітря якого вже досягло території України. УкрГідрометцентр запевнив, що загрози для населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру .

Вчені виявили переміщення територією Європи повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2 (який виділяється при вулканічних виверженнях).

"На даний час, ці повітряні маси вже досягли території України. Але, як зазначають вчені, хвилюватися все ж не варто! Адже перевищення концентрацій SO2, спостерігається не у приземному шарі атмосфери, а на значних висотах - 10-15 км", - пояснили українські синоптики.

Чи є загроза для населення

На повітря - це не впливає значним чином. У випадку випадіння опадів - утворюється слабокислий дощ, який знову ж таки, за словами вчених, не становить суттєвої небезпеки для навколишнього середовища.

Коли ці повітряні маси покинуть територію України

"За прогнозами, протягом наступної доби маса повітря, що містить перевищені концентрації SO2 вже практично повністю покине територію України, відходячи у східному напрямку", - повідомили в УкрГідрометцентрі.

Що сталось

19 вересня на Ла-Пальмі почав вивергатися вулкан Кумбре-В'єха, влада розпочала евакуювати людей і домашніх тварин.

За час виверження, яке триває майже місяць, потоки лави спустошили 742 гектари землі та знищили близько 2000 будинків, приблизно 7000 людей були евакуйовані.