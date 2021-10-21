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Извержение вулкана на Пальме. Токсичный газ достиг Украины: есть ли угроза для населения

Новина українською →
Киев, Четверг 21 октября 2021 14:22
Извержение вулкана на Пальме. Токсичный газ достиг Украины: есть ли угроза для населения Фото: последствия извержения вулкана на Пальме достигли Украины (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

На острове Пальма (Канары) продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, токсичный воздух которого уже достиг территории Украины. УкрГидрометцентр заверил, что угрозы для населения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Ученые обнаружили перемещение по территории Европы воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2 (который выделяется при вулканических извержениях).

"В настоящее время, эти воздушные массы уже достигли территории Украины. Но, как отмечают ученые, волноваться все же не стоит! Ведь превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на больших высотах - 10-15 км", - объяснили украинские синоптики.

Извержение вулкана на Пальме. Токсичный газ достиг Украины: есть ли угроза для населения

Есть ли угроза для населения

На воздух - это не влияет значительным образом. В случае выпадения осадков - образуется слабокислый дождь, который опять же, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды.

Когда эти воздушные массы покинут территорию Украины

"По прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышенные концентрации SO2, уже практически полностью покинет территорию Украины, отходя в восточном направлении", - сообщили в УкрГидрометцентре.

Что произошло

19 сентября на Ла-Пальме начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, власти начали эвакуировать людей и домашних животных.

За время извержения, которое длится почти месяц, потоки лавы опустошили 742 гектара земли и уничтожили около 2000 домов, примерно 7000 человек были эвакуированы.

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