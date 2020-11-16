Згвалтування та тортури в Кагарлику: у справі п'ять фігурантів, слідство завершено

Правоохоронні органи завершили розслідування справи про зґвалтування і тортури в Кагарлицькому відділенні поліції. У справі фігурують п'ятеро співробітників поліції.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що підозрюваним інкримінують катування, насильницьке викрадення і зґвалтування.

За даними слідства, співробітники поліції для розкриття злочинів катували і незаконно позбавляли волі людей. Зокрема, в січні 2020 року троє поліцейських наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, перевозили їх у багажнику, застосовували електричний струм, прикували наручниками до батареї.

За іншим фактом у травні 2020 року з метою отримання визнання потерпілому завдали 17 ударів руками і ногами. Крім того, в травні один з фігурантів викликав до відділення поліції жінку в якості свідка, в службовому кабінеті одягав на неї протигаз, заковував у кайдани і стріляв над головою з табельного пістолета. Після цього кілька разів зґвалтував її.

"Керівник відділення, в свою чергу, знав про існування такої практики, однак не вживав жодних заходів реагування на дії підлеглих. Після завершення ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні Голосіївський районний суд відпустив під домашній арешт поліцейського Ярослава Леваднюка, який є одним з підозрюваних у справі про зґвалтування в Кагарлику.

На сьогодні під вартою залишаються колишній начальник відділу поліції Микола Кузів та його підлеглий Сергій Сулима.

В результаті травневого зґвалтування в Кагарлику місцевий відділ поліції розформували.