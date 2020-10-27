Зґвалтування в Кагарлику: одного з поліцейських відпустили під домашній арешт

У вівторок, 27 жовтня, в Голосіївському районному суді Києва відбулося засідання, де розглядалося питання про продовження строків тримання під вартою для одного з підозрюваних у справі про зґвалтування в Кагарлику - поліцейського Ярослава Леваднюка. Йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат потерпілої Злата Симоненко.

Леваднюк є четвертим підозрюваним у справі.

"Під час судового засідання слідча суддя Колбіна дійшла до висновку про те, що є всі обґрунтовані підстави для того, щоб змінити йому запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт. Які саме це були підстави - вона не назвала. Вона сказала, що рішення буде 2 листопада, і там буде викладена її позиція", - повідомила адвокат.

За її словами, ні прокуратура, ні представники потерпілої не розуміють, що саме змінилося.

"До цього часу були обґрунтовані підстави, і слідчі судді того ж суду дійшли до висновку про необхідність спочатку обрання, а потім продовження утримання під вартою", - розповіла Симоненко.

Вона додала, що четверо затриманих підозрюються в декількох епізодах.

"Один епізод - це там, де ми є представниками потерпілої, яка звернулася із заявою про зґвалтування і тортурах. А є інші епізоди, які вже були виявлені після того, як Державне бюро розслідувань початок розслідування, коли інші особи зверталися з заявами про те, що щодо них здійснювалося тортури. І після цього один епізод підтвердився", - зазначила адвокат.

Фото: вступна та резолютивна частина рішення суду (РБК-Україна)

Нагадаємо, наприкінці травня цього року поліцейських звинуватили у зґвалтуванні жінки у відділенні Кагарлика, яку запросили для допиту в якості свідка. Затримали поліцейських місцевого райвідділу Сергія Сулиму і Миколи Кузіва. 26 травня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

Згодом фігурантами справи стали ще двоє поліцейських, серед яких Ярослав Леваднюк. Він проходить за двома епізодами справи - тортури людей в січні та травні 2020 року.

Зараз начальник відділу Микола Кузів і його підлеглий Сергій Сулима залишаються під вартою, Левандюк тепер під домашнім арештом, а останній фігурант справи Євген Трофименко був під домашнім арештом з початку розслідування.

Також РБК-Україна писало, що в результаті скандалу відділення поліції Кагарлика розформували.

Крім цього, колишньому начальнику поліції Кагарлика висунуто підозру у злочинній бездіяльності. Він знав про злочин підлеглих, але не спробував зупинити їх і повідомити у компетентні органи.