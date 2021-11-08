Видання Kyiv Post оголосило про закриття: що сталося

Крім того, головний редактор видання

Kyiv Post

Водночас вже колишній колектив видання Kyiv Post заявив, що журналістів нібито поставили сьогодні перед фактом того, щоб вони вже не працюють в газеті.

"Зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено. Ще три тижні тому власник Kyiv Post заявляв, що має інші плани - розширити Kyiv Post та запустити україномовне медіа під брендом видання", - йдеться у заяві колективу, яку поширила журналіст Анна Миронюк.

Напередодні, як зазначають в колективі, керівництво видання призначило на керівну посаду пов'язану з Ківаном людину, що журналісти розцінили як втручання в редакційну політику.

"Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника. Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post та перезапустити його вже за місяць з новою командою", - додали журналісти.