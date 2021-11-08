Видання Kyiv Post оголосило про закриття: що сталося

Власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан оголосив, що газета негайно закривається. За його словами, видання закриється "на короткий час".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, розміщену на сайті видання Kyiv Post .

"Одного дня ми сподіваємося знову відкрити газету більше і краще. Я дякую всій команді Kyiv Post і Браяну Боннеру за його службу Україні та незалежної журналістики протягом останніх 25 років", - цитує видання заяву Ківана.

Крім того, головний редактор видання Браян Боннер заявив про наміри піти на пенсію після закриття Kyiv Post.

Що каже колишній колектив Kyiv Post

Водночас вже колишній колектив видання Kyiv Post заявив, що журналістів нібито поставили сьогодні перед фактом того, щоб вони вже не працюють в газеті.

"Зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено. Ще три тижні тому власник Kyiv Post заявляв, що має інші плани - розширити Kyiv Post та запустити україномовне медіа під брендом видання", - йдеться у заяві колективу, яку поширила журналіст Анна Миронюк.

Напередодні, як зазначають в колективі, керівництво видання призначило на керівну посаду пов'язану з Ківаном людину, що журналісти розцінили як втручання в редакційну політику.

"Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника. Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post та перезапустити його вже за місяць з новою командою", - додали журналісти.