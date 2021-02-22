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В Івано-Франківській області завтра введуть ще ряд обмежень "червоної" зони

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 13:21
В Івано-Франківській області завтра введуть ще ряд обмежень "червоної" зони Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Завтра, 23 лютого, планується засідання державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) щодо ситуації з COVID-19 в Івано-Франківській області. На ньому планується введення нових обмежень карантину.

Про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.

"Завтра планується проведення державної комісії ТЕБ та НС про прийняття ще низки заходів, які відповідають червоному рівню карантину", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні з цього тижня почав діяти адаптивний карантин. Через зростання захворюваності COVID-19 в Івано-Франківській області введена відразу "червона" зона карантину. Докладніше про ситуацію з COVID в Івано-Франківській області - у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало, що в Офісі президента заявили, що спалах COVID на Прикарпатті пов'язана з курорт в Буковелі.

При цьому в Офісі президента зазначили, що від Прикарпаття хвиля коронавірусу може прийти в інші регіони.

Відзначимо, за добу в Україні виявили 3206 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській області - 515.

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