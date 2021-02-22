ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ивано-Франковской области завтра введут еще ряд ограничений "красной" зоны

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 13:21
В Ивано-Франковской области завтра введут еще ряд ограничений "красной" зоны Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Завтра, 23 февраля, планируется заседание государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно ситуации с COVID-19 в Ивано-Франковской области. На нем планируется введение новых ограничений карантина.

Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

"Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мероприятий, которые соответствуют красному уровню карантина", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в Украине с этой недели начал действовать адаптивный карантина. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области введена сразу "красная" зона карантина. Подробнее о ситуации с COVID в Ивано-Франковской области - в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало, что в Офисе президента заявили, что вспышка COVID на Прикарпатье связана с курортом в Буковеле.

При этом в Офисе президента отметили, что от Прикарпатья волна коронавируса может прийти в другие регионы.

Отметим, за сутки в Украине выявили 3206 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области - 515.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Ивано-Франковская область Карантин
NEWS
У Зеленского отреагировали на скандальное фото Уруского с Кадыровым
У Зеленского отреагировали на скандальное фото Уруского с Кадыровым
DAILY
Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ