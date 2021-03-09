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В Івано-Франківську найбільша захворюваність і смертність з початку епідемії COVID

Новость на русском → Івано-Франківськ, Вівторок 09 березня 2021 12:36
В Івано-Франківську найбільша захворюваність і смертність з початку епідемії COVID Фото: людина в масці (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Івано-Франківську на сьогодні зафіксували найбільшу захворюваність і смертність з початку епідемії коронавірусу. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що ситуація критична.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів. Ситуація у місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії", - зазначив глава міста.

Градоначальник підкреслив, що лікарні в місті переповнені.

"Наповненість медичних установ - понад норму. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але поки практично всі можливості міста ми вже вичерпали", - написав він.

Марцінків написав, що тільки обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей.

"Будемо просити область відкрити ще один поверх кардіоцентру для лікування хворих ковідом", - заявив він.

Останні дані свідчать, що за минулу добу в Івано-Франківській області коронавірусом заразилися 433 людини, померли - 16 осіб.

Нагадаємо, раніше головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк заявив, що ситуація з коронавірусом на Закарпатті на сьогодні більш ніж критична. Там щодня від COVID вмирає по 12 осіб.

Як писало РБК-Україна, сьогодні Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів України по коронавірусу. Чотири області, серед яких й Івано-Франківська, потрапили в "червону" зону, ще дев'ять - в "помаранчеву".

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