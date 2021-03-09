В Івано-Франківську найбільша захворюваність і смертність з початку епідемії COVID

В Івано-Франківську на сьогодні зафіксували найбільшу захворюваність і смертність з початку епідемії коронавірусу. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що ситуація критична.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів. Ситуація у місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії", - зазначив глава міста.

Градоначальник підкреслив, що лікарні в місті переповнені.

"Наповненість медичних установ - понад норму. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але поки практично всі можливості міста ми вже вичерпали", - написав він.

Марцінків написав, що тільки обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей.

"Будемо просити область відкрити ще один поверх кардіоцентру для лікування хворих ковідом", - заявив він.

Останні дані свідчать, що за минулу добу в Івано-Франківській області коронавірусом заразилися 433 людини, померли - 16 осіб.