В Ивано-Франковске наибольшая заболеваемость и смертность с начала эпидемии COVID
В Ивано-Франковске на сегодня зафиксировали наибольшую заболеваемость и смертность с начала эпидемии коронавируса. Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что ситуация критическая.
"Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии", - отметил глава города.
Градоначальник подчеркнул, что больницы в городе переполнены.
"Наполненность медицинских учреждений - сверх нормы. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали", - написал он.
Марцинкив написал, что только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей.
"Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных ковидом", - заявил он.
Последние данные гласят, что за минувшие сутки в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 433 человека, умерли - 16 человек.
Напомним, ранее главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк заявил, что ситуация с коронавирусом на Закарпатье на сегодня более чем критическая. Там ежедневно от COVID умирает по 12 человек.
Как писало РБК-Украина, сегодня Министерство здравоохранения обновило показатели регионов Украины по коронавирусу. Четыре области, среди которых и Ивано-Франковская, попали в "красную" зону, еще девять - в "оранжевую".