В Ивано-Франковске наибольшая заболеваемость и смертность с начала эпидемии COVID

В Ивано-Франковске на сегодня зафиксировали наибольшую заболеваемость и смертность с начала эпидемии коронавируса. Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что ситуация критическая.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии", - отметил глава города.

Градоначальник подчеркнул, что больницы в городе переполнены.

"Наполненность медицинских учреждений - сверх нормы. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали", - написал он.

Марцинкив написал, что только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей.

"Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных ковидом", - заявил он.

Последние данные гласят, что за минувшие сутки в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 433 человека, умерли - 16 человек.