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Італія готується до найбільшої смертності з часів Другої світової війни

Автор: РБК-Україна

За підсумками 2020 року в Італії можуть зафіксувати понад 700 тисяч смертей. Це найвищий показник з часів Другої світової війни.

Про це заявив президент національного статистичного агентства ISTAT Джан Карло Блангіардо, передає ANSA.

Зокрема, за оцінками статистичної служби, у цьому році в Італії буде зафіксовано понад 700 тисяч смертей.

"Це викликає занепокоєння, бо щось подібне в останній раз в Італії відбулося в 1944 році в розпал Другої світової війни", - зазначив Блангіардо.

Він також уточнив, що в 2019 році в Італії було зафіксовано 647 тисяч смертей.

Відзначимо, в 1944 році населення Італії становило майже 45 млн осіб. На сьогодні населення цієї країни оцінюється в понад 60 млн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія може посилити карантин на новорічні свята. Зокрема, комендантську годину може бути продовжено, а магазини, бари та ресторани на вихідні та у святкові дні будуть залишатися закритими.

Також повідомлялося, що в Італії заборонили переміщення між регіонами на Різдво.

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