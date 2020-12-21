Інтерпол прогнозує різке зростання злочинності через COVID-вакцини

На тлі поставок вакцин від COVID може відбутися різке зростання злочинності. В Інтерполі вважають, що зловмисники в різних країнах можуть спробувати дістати вакцини.

Про це заявив глава Інтерполу Юрген Шток, передає AFP.

"З випуском вакцин злочинність різко зросте. Ми побачимо крадіжки, зломи складів і викрадення партій вакцин", - зазначив Шток.

Він також не виключає зростання корупції у зв'язку з тим, що окремі структури намагатимуться швидше отримати вакцину. Крім того, можлива активізація радикальних противників вакцинації.

Відзначимо, у Німеччині мають намір задіяти федеральну поліцію для забезпечення транспортування вакцин, які будуть зберігатися в секретних місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна обговорює з ЄС надання вакцини від коронавірусу. Зокрема, опрацьовується варіант поставки вакцини через Польщу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що в березні до країни надійде перший мільйон доз вакцини від коронавірусу за глобальною ініціативою COVAX. При цьому вакцинація лікарів почнеться в лютому.