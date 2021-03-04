Іноземців зобов'язали подавати біометричні дані при оформленні віз

Верховна рада зобов'язала іноземних громадян подавати біометричні дані при оформленні віз. Народні депутати схвалили за основу і в цілому законопроект №3630.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Цей законопроект розробило Міністерство закордонних справ.

Таким чином для іноземців та осіб без громадянства зробили обов'язковою подачу біометричних даних під час оформлення віз. Відмова ж подати свої біометричні дані стає підставою для відмови в наданні візи.

Зазначено, що реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету.