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Йде арктичне повітря. В Україні на вихідних похолодає, а в Карпатах можливий сніг

Автор: Дмитро Левицький

В Україну йде арктичне повітря з Фінляндії, яке принесе похолодання. У деяких регіонах можливий невеликий дощ, а в Карпатах прогнозують мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

"Потужний циклон, центр якого зараз розміщується над Фінляндією, затягує холодне арктичне повітря і швидко поширює його на Європу. Завтра, це холодне повітря досягне України та спричинить зниження температури на 5-7 градусів у порівнянні із днем сьогоднішнім", - сказали синоптики.

Якою буде погода на вихідних

У Кіровоградській, Дніпропетровській, східних та південних областях часом можливий невеликий дощ. На решті території країни буде сухо.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 тепла, а вдень термометри покажуть від +10 до +15. У південних та південно-східних областях буде тепліше - вночі від +7 до +12, вдень від +15 до +20 градусів.

У Карпатах синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг, а температура протягом доби коливатиметься від -2 до +3 градусів.

Крім того, як попереджають синоптики, в Україні прийде південно-західний з переходом на північно-західний вітер, силою від 7 до 12 метрів на секунду. Найбільш вітряну погоду прогнозують на півночі країни.

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