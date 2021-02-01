Як у "хвості пандемії": приватні клініки в Україні закривають COVID-відділення

В Україні приватні клініки закривають відділення для пацієнтів з COVID. Це пов'язано з тим, що по всій країні знижується кількість хворих.

Про це у Facebook заявила провідний київський інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська.

"Кількість хворих по всій Україні помітно знизилося, закриваються відділення в приватних клініках, заповнюваність муніципальних впала на третину, але це не стосується відділень інтенсивної терапії", - зазначила Голубовська.

За її словами, у відділеннях інтенсивної терапії дуже багато хворих у важкому стані. При цьому вік таких пацієнтів знизився до 60-75 років.

"Що це значить, дізнаємося пізніше. У звичайній ситуації така закономірність спостерігається в "хвості" епідемій (сезону). Якщо нас не спіткає якась неприємність у вигляді варіанту P. 1 (бразильського), недавнє завезення якого в США викликало швидкий колапс систем охорони здоров'я", - додала Голубовська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві 8-10 лютого пройде всеукраїнський форум, присвячений питанням пандемії COVID. У ньому візьмуть участь президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Відзначимо, Міністерство охорони здоров'я України планує до вересня 2021 пройти перші чотири етапи вакцинації населення.